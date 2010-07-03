В Саратове задержали подозреваемого в изнасиловании врача мужчину

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Сотрудники правоохранительных органов задержали 55-летнего жителя Саратовской области, подозреваемого в изнасиловании врача поликлиники Кировского района города. Об этом сообщается на сайте областного управления СК.

Инцидент произошел в поселке Завокзальный 16 сентября около 17:30. Приехавшая на вызов женщина искала нужный адрес и обратилась за помощью к встретившемуся ей незнакомцу. Тот вызвался проводить медика, а затем, убедившись, что их никто не видит, схватил потерпевшую за шею, повалил на землю и изнасиловал. После этого мужчина скрылся с места преступления.

Отмечается, что ранее задержанный уже привлекался к уголовной ответственности, он также имеет непогашенную судимость. Было произведено опознание – женщина узнала нападавшего в лицо.

Возбуждено уголовное дело об изнасиловании. Сейчас СК продолжает устанавливать дополнительные обстоятельства случившегося, проведен осмотр места с использованием криминалистической техники. Решается вопрос об избрании меры пресечения.