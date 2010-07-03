Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Следственные органы возбудили уголовное дело после того, как подростки избили 16-летнюю девушку в Москве, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Группа молодых людей напала на знакомую 12 сентября в Новомосковском административном округе. Видеозапись с дракой появилась в социальных сетях. На кадрах видно, как подростки бьют руками и ногами свою сверстницу по лицу, голове и телу.

Следователи и полиция начали проверку. По данным СК, потерпевшая обратилась в больницу с ушибом мягких тканей лица и левой подвздошной области.

Возбуждено уголовное дело по статье "Побои". Ход расследования контролирует прокуратура. Также надзорное ведомство организовало проверку соблюдения требований законодательства о профилактике преступлений и правонарушений несовершеннолетних.

В августе в Таганском районе десятиклассник получил укусы и ссадины в результате нападения. 16-летний москвич обратился в столичную детскую поликлинику. Врачи диагностировали у него укусы обоих предплечий, гематомы и ссадины на руках, а также царапину на левом ухе.

По словам подростка, во 2-м Сыромятническом переулке его избила знакомая. Возраст и имя знакомой он не назвал. Потерпевшему оказали необходимую помощь и отпустили домой.

