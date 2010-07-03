МИД предупредил о возможных проблемах с транспортом во Франции и Нидерландах

12:37
12:37
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Фото: ТАСС/EPA/Ramon van Flymen
МИД России предупредил российских граждан о возможных проблемах с транспортом во Франции и Нидерландах из-за забастовки персонала.
"Нидерланды – на 18 сентября намечена забастовка сотрудников наземного персонала авиакомпании KLM в амстердамском аэропорту Схипхол; акция пройдет с 13:00 до 18:00 (местного времени)", – говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ в Twitter.
Акции протеста с участием железнодорожников компании SNCF ожидаются и во Франции 24 сентября. Министерство предупреждает россиян, что из-за забастовки возможны изменения в расписании и сбои в движении поездов.
До этого десятки рейсов были отменены в амстердамском аэропорту из-за протеста 2 сентября. Работники KLM добивались повышения зарплаты на 8%, увеличения числа сотрудников с полной занятостью и обеспечения нормированного рабочего дня.
В начале сентября авиакомпания British Airways отменила около 1,7 тысячи рейсов из-за забастовки пилотов. В ней принимали участие более четырех тысяч пилотов. Летчики требовали пересмотра условий оплаты труда.
А в августе авиакомпания "Аэрофлот" отменила ряд рейсов из столичного аэропорта Шереметьево в Хитроу по причине забастовки в Лондоне. Забастовку организовали работники, осуществляющие предполетный досмотр пассажиров и ручной клади.
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