Red Wings отправит пассажиров задержанного рейса резервным самолетом

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Пассажиров задержанного рейса авиакомпании Red Wings доставят из Тивата в Москву на резервном самолете. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу компании.

"По причине ограничений аэропорта Тивата (Черногория) данный рейс будет выполнен из столицы Черногории, аэропорта Подгорицы. Плановое время отправления самолета для выполнения рейса WZ-534 сегодня, 17 сентября, в 15:00 (время московское)", – говорится в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что все 225 пассажиров были размещены в гостинице, где им были предложены еда и напитки. Также с пассажирами в контакте находятся представители авиакомпании. Уточняется, что никто из них на свое здоровье не жаловался, все чувствуют себя хорошо.

Накануне по технической причине был задержан рейс Тиват – Москва авиакомпании Red Wings из-за перегрева одного из колес шасси. Во время посадки в аэропорту Черногории командир самолета произвел интенсивное торможение, что стало причиной перегрева. После посадки лайнер самостоятельно смог доехать до места стоянки.

Ранее сообщалось, что самолет "Аэрофлота", летевший из Владивостока в Москву, совершил вынужденную посадку в Нижнем Новгороде из-за смерти пассажира.