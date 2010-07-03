Задержанный самолет "Победы" вылетел из Красноярска в Москву

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Самолет авиакомпании "Победа", который задерживался из-за технической неисправности, вылетел из Красноярска в Москву. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в аэропорту "Емельяново".

"Вылетел в 11:00 (7:00 по Москве)", – сказала собеседница агентства.

Транспортная прокуратура Красноярска контролировала соблюдение прав пассажиров задержанного рейса.

Утренний рейс Boeing 737-800 во вторник не вылетел в назначенное время из-за неисправности. Отправление задержали на два часа. На борту было 187 пассажиров.

