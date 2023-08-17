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15:36

Происшествия

Около 1,2 тыс человек эвакуировали из лондонского Сити из-за пожара

Фото: 123RF/federicofoto

Около 1,2 тысячи человек эвакуировали из зданий в районе Мургейт лондонского Сити. Причиной стал пожар, сообщает ТАСС со ссылкой на пожарную службу.

"Шесть пожарных машин и около 40 пожарных находятся сейчас на месте пожара в Мургейте", – говорится в сообщении.

В настоящее время станцию метро в данном районе закрыли. О причинах возгорания, его месте и пострадавших пока не уточняется.

До этого в районе Бейкоз в азиатской части Стамбула произошел природный пожар. Для ликвидации лесного возгорания туда направили дополнительные пожарные подразделения из других районов Стамбула.

Ранее природный пожар был зафиксирован в турецком Кемере. По информации местных СМИ, там сгорело около 180 гектаров леса. Борьбу с огнем, который усиливался из-за сильного ветра, вели спасатели на земле и с воздуха.

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