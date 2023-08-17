Вице-спикер Госдумы рассказала, как на Украине воруют детей для перепродажи в Европу

Фото: ТАСС/Александр Река

Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова раскрыла механизм похищения детей на Украине. Об этом она сообщила у себя в телеграм-канале.

По ее словам, люди, которые похищают детей на Украине, сперва начинают пропаганду среди местных граждан, а после сотрудники спецфонда "Белые ангелы" врываются в дома и увозят малышей в неизвестном направлении. Далее с помощью фонда Save Ukraina их перепродают в Европу.

"Появляется информация, что в Купянске укронацисты начали активно воровать детей, принудительно забирать их из семей, увозя в неизвестном направлении", – добавила вице-спикер Госдумы.

Как утверждает Кузнецова, пока сотрудники фонда "Белые ангелы" крадут детей, полицейские на Украине забирают их отцов на передовую, тем самым не давая им возможности защитить малышей.

"Их прикрывают различные британские и американские ЧВК, следы которых были нами замечены в аналогичных преступлениях в Сирии, Ираке, Ливии, Эфиопии. Уверена, что все эти факты будут по линии нашей комиссии представлены международным организациям", – сказала она.

При этом Кузнецова отметила, что комиссия по расследованию преступлений Украины против детей уже готовит материалы для их передачи международным организациям.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин обвинил Киев в поддержке преступлений против детей на высоком уровне. Он уличил Украину в торговле детьми. Спикер ГД считает, что Украина истребляет свой народ в угоду Западу.

Львова-Белова сообщила об отсутствии официальных запросов от Украины по возвращению детей