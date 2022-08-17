Хостел загорелся на Шлюзовой набережной в Москве, как сообщают очевидцы.

На место происшествия прибыли спасатели, они приступили к тушению возгорания. Посетителей хостела эвакуировали.

Согласно последним данным МЧС, пожар оперативно потушили. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее в Главном управлении МЧС по Москве сообщили, что специалисты ведомства взяли на особый контроль ситуацию с появлением запаха гари на юге Москвы. Инцидент возник на фоне крупных лесных пожаров в Рязанской области.