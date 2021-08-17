Пятеро рабочих пострадали при взрыве на месторождении "Новатэка" на Ямале

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В порожнем резервуаре на месторождении "Новатэка" на Ямале произошел взрыв, в результате чего пострадали пятеро рабочих. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

"При проведении ремонтных работ в порожнем резервуаре на принадлежащем "Новатэку" Ярудейском нефтегазоконденсатном месторождении в Надыме произошел взрыв газовоздушной смеси без возгорания", – говорится в сообщении.

Уточняется, что всех пострадавших госпитализировали.

В 2015 году Ярудейское месторождение было введено в эксплуатацию. Основная часть его запасов приходится на нефтяные залежи.

Ранее рабочий погиб в шахте в Кемеровской области. Мужчину зажало между основанием и перекрытием механизированной секции крепи лавы.