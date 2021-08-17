На фото и видео из дома погибшего мэра Кривого Рога заметили несостыковку

09:52
Фото: facebook.com/Konstantin.Pavlov
Пользователи Сети заметили несоответствие между тем, что запечатлено на фото и тем, что попало на видео из дома погибшего мэра Кривого Рога Константина Павлова. Об этом сообщает News.ru.
Так, на видеозаписи последних минут жизни градоначальника видно, что у него на ногах были надеты тапки. Он ходил по дому с ружьем и телефоном. Затем кошка, испугавшись громкого выстрела, убегает прочь.
Между тем на опубликованных позже снимках с места происшествия видно, что на ногах Павлова уже не тапки, а темные высокие носки.
В украинских правоохранительных органах объяснить, с чем связано данное несоответствие, не смогли.
Ранее спикер МВД Украины Артем Шевченко заявил, что в настоящее время есть три версии гибели мэра Кривого Рога: убийство, самоубийство либо неосторожное обращение с оружием. Чтобы прийти к какой-то одной из них, необходимо провести первичные следственные действия, провести баллистическую и судебно-медицинскую экспертизы.
15 августа Павлов был найден мертвым в селе Вольное в Днепропетровской области. По данным некоторых источников, тело было обнаружено на веранде дома, рядом с ним лежало ружье.
Константин Павлов возглавлял Кривой Рог с декабря 2020 года, победив на выборах от партии Оппозиционная платформа – За жизнь.
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