На фото и видео из дома погибшего мэра Кривого Рога заметили несостыковку

Фото: facebook.com/Konstantin.Pavlov

Пользователи Сети заметили несоответствие между тем, что запечатлено на фото и тем, что попало на видео из дома погибшего мэра Кривого Рога Константина Павлова. Об этом сообщает News.ru.

Так, на видеозаписи последних минут жизни градоначальника видно, что у него на ногах были надеты тапки. Он ходил по дому с ружьем и телефоном. Затем кошка, испугавшись громкого выстрела, убегает прочь.

Между тем на опубликованных позже снимках с места происшествия видно, что на ногах Павлова уже не тапки, а темные высокие носки.

В украинских правоохранительных органах объяснить, с чем связано данное несоответствие, не смогли.

Ранее спикер МВД Украины Артем Шевченко заявил, что в настоящее время есть три версии гибели мэра Кривого Рога: убийство, самоубийство либо неосторожное обращение с оружием. Чтобы прийти к какой-то одной из них, необходимо провести первичные следственные действия, провести баллистическую и судебно-медицинскую экспертизы.

15 августа Павлов был найден мертвым в селе Вольное в Днепропетровской области. По данным некоторых источников, тело было обнаружено на веранде дома, рядом с ним лежало ружье.

Константин Павлов возглавлял Кривой Рог с декабря 2020 года, победив на выборах от партии Оппозиционная платформа – За жизнь.

