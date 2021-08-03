В Киеве нашли тело пропавшего главы "Белорусского дома на Украине"

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Пропавший глава "Белорусского дома на Украине" Виталий Шишов найден мертвым в одном из парков Киева. Об этом сообщает РИА Новости.

На месте обнаружения тела были также найдены личные вещи Шишова. Сейчас они изъяты.

По факту обнаружения трупа планируют возбудить уголовное дело. В полиции отметили, что это могло быть убийство, замаскированное под суицид.

Следователям предстоит допросить свидетелей, проанализировать записи с камер видеонаблюдения и провести ряд экспертиз.

"Белорусский дом на Украине" является общественной организацией, созданной для помощи гражданам Белоруссии.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге убили семью 86-летнего отставного контр-адмирала ВМФ.

Вероятно, убийство 84-летней супруги военного и его 56-летнего сына было совершено за несколько недель до смерти самого главы семьи. По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело.