Бывший участник "Дома-2" Филипп Чубуков найден мертвым в Москве

Фото: vk.com/id155901147

Фото: vk.com/id155901147

Бывший участник реалити-шоу "Дом-2" Филипп Чубуков погиб в столице, сообщает "Газета.ру".

Инцидент случился в доме на Перервинском бульваре. По предварительным данным, 28-летний Чубуков выпал из окна квартиры на 6 этаже.

Настоящая причина смерти пока неизвестна. Предшествовала трагедии ссора Чубукова с младшим братом.

Тело молодого человека обнаружили под окнами здания на юго-востоке города.

Ранее в Подмосковье погиб сын худрука детской студии "Непоседы" Елены Пинджоян Кирилл. 14-летний подросток выпал из окна третьего этажа.

