СК проводит проверку по факту гибели ребенка после падения ветки в Королеве

Фото: ГСУ СК России по Московской области

Шестилетний ребенок погиб после падения ветки дерева в подмосковном городе Королев. Об этом информирует сайт областного Главного следственного управления СК.

Известно, что инцидент произошел в понедельник, 28 июня, рядом с детской площадкой.

"На шестилетнего мальчика упала крупная ветвь дерева. От полученных травм ребенок скончался на месте", – рассказали в ведомстве.

По факту случившегося следственный отдел по городу Мытищи начал доследственную проверку. В ходе нее планируется провести судебно-медицинскую экспертизу, опросить свидетелей и установить все обстоятельства произошедшего.

"По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение", – заключили в СК.

Ранее девочка выпала с балкона 14-го этажа в Москве. От полученных травм ребенок скончался.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности".