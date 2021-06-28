СК проводит проверку по факту гибели ребенка после падения ветки в Королеве

28 июня, 23:22
Фото: ГСУ СК России по Московской области
Шестилетний ребенок погиб после падения ветки дерева в подмосковном городе Королев. Об этом информирует сайт областного Главного следственного управления СК.
Известно, что инцидент произошел в понедельник, 28 июня, рядом с детской площадкой.
"На шестилетнего мальчика упала крупная ветвь дерева. От полученных травм ребенок скончался на месте", – рассказали в ведомстве.
По факту случившегося следственный отдел по городу Мытищи начал доследственную проверку. В ходе нее планируется провести судебно-медицинскую экспертизу, опросить свидетелей и установить все обстоятельства произошедшего.
"По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение", – заключили в СК.
Ранее девочка выпала с балкона 14-го этажа в Москве. От полученных травм ребенок скончался.
По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности".
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