Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

На юго-западе Москвы на четырехлетнюю девочку упал магнит, прокуратура города организовала проверку.

"Согласно предварительной информации, вечером 1 июля на девочку, которая выходила из подъезда, упал магнит входной двери жилого дома на Новоясеневском проспекте. Ребенок получил травму головы", – сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Во время проверки специалисты намерены установить все обстоятельства случившегося, а также дать оценку исполнению ответственными лицами требований законодательства по эксплуатации и содержанию общедомового имущества и безопасности оказываемых услуг. Меры прокурорского реагирования будут приняты при наличии оснований.

Ранее девочка выпала с балкона 14-го этажа в Москве. От полученных травм ребенок скончался. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности".