Названы три версии гибели мэра Кривого Рога

Фото: facebook.com/Konstantin.Pavlov

Украинские правоохранители рассматривают три версии гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова, в том числе убийство. Об этом в интервью телеканалу "Украина 24" сообщил спикер МВД страны Артем Шевченко.

"Зарегистрировано уголовное производство по статье 115 "убийство", проводятся первичные следственные действия. Безусловно, тут количество вариантов ограничено: это убийство, самоубийство либо неосторожное обращение с оружием. <...> Нужно провести первичные следственные действия, понять, что стало причиной, провести экспертизу оружия, установить, из этого ли оружия был произведен выстрел", – сказал он.

По его словам, говорить о той или иной версии произошедшего можно будет только после того, как появятся результаты судебно-медицинской экспертизы, которая установит причину смерти и характер ранения, а также баллистической экспертизы.

Накануне Павлов был найден мертвым в селе Вольное в Днепропетровской области. По данным некоторых источников, тело было обнаружено на веранде дома, рядом с ним лежало ружье.

Константин Павлов возглавлял Кривой Рог с декабря 2020 года, победив на выборах от партии Оппозиционная платформа – За жизнь.

