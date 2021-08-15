Мэр Кривого Рога Константин Павлов найден мертвым

Фото: facebook.com/Konstantin.Pavlov

В селе Вольное в Днепропетровской области на Украине найден мертвым мэр Кривого Рога Константин Павлов. Об этом рассказал глава области Валентин Резниченко, пишет РИА Новости со ссылкой на издание Страна.

"Да, это правда. Пока не понятно, убийство или самоубийство. На место выехала оперативная группа следователей", – отметил он.

В полиции также подтвердили информацию о смерти Павлова. По словам некоторых источников, тело было обнаружено на веранде дома, рядом с ним лежало ружье.

Константин Павлов возглавлял Кривой Рог с декабря 2020 года, победив на выборах от партии Оппозиционная платформа – За жизнь.

Ранее в Киеве нашли тело пропавшего главы "Белорусского дома на Украине".