Движение по Рублево-Успенскому шоссе, где под мостом застрял грузовик, восстановлено

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Движение по Рублево-Успенскому шоссе в сторону центра Москвы восстановлено, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

Ранее сообщалось о перекрытии магистрали. Длина затора составила шесть километров. Причиной остановки движения на магистрали стал грузовик, который застрял под мостом на пересечении МКАД и Рублево-Успенского шоссе.

Ранее на МКАД произошло ДТП с участием "Газели" и легкового автомобиля. Первый автомобиль перевернулся. В связи с этим были перекрыты три полосы движения на 47-м километре кольцевой автодороги.

17 августа на Пречистенской набережной столкнулись четыре автомобиля. В связи с этим было перекрыто движение транспорта по одной полосе.