Четыре машины столкнулись в центре Москвы

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Четыре автомобиля столкнулись на Пречистенской набережной в центре Москвы. Движение транспорта перекрыто по одной полосе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб города.

"Возле дома 19 произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Предварительно известно, что пострадали два человека", – сказал собеседник агентства.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее один человек погиб в аварии с участием машины дорожных служб. Еще пятеро пострадавших, в том числе двое детей, получили различные травмы.