Калининградец напал на приятеля и сестру с ножом и продолжил отдыхать на пляже

16:28
Фото: depositphotos/Emevil
Полиция задержала жителя Калининградской области, поругавшегося с приятелем и своей сестрой во время отдыха на морском пляже. Подозреваемый ранил их ножом, после чего продолжил загорать на пляже, заявили РИА Новости представители УМВД по региону.
В дежурную часть поступила информация, что в больницу были доставлены двое пациентов с ножевыми ранениями. Врачи диагностировали у 39-летнего мужчины проникающее ножевое ранение в живот, а у 22-летней женщины – ранение грудной клетки.
В ходе следственных действий было установлено, что инцидент случился на пляже между жителями Нестеровского района. Оказалось, что нападавшему не понравилось общение сестры с приятелем. В дальнейшем мужчина ударил оппонента ножом, а также ранил родственницу.
"Он был доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания", – добавили стражи порядка. В результате было заведено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".
Ранее таксист получил ранение в живот на юго-востоке Москвы. По факту случившегося полицейские начали проверку. Личность преступника на данный момент остается неизвестной.
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