В Наро-Фоминске задержан мужчина, подозреваемый в убийстве женщины

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Наро-Фоминске задержали мужчину, который подозревается в убийстве знакомой и причинении вреда еще двум людям, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника подмосковного управления СК РФ Ольгу Врадий.

Она рассказала версию следствия, согласно которой в ночь на 11 августа 25-летний подозреваемый распивал алкогольные напитки вместе с двумя женщинами и двумя мужчинами. В ходе общения у них возник конфликт, который привел к потасовке.

"В ходе возникшей ссоры мужчина нанес женщине множественные ножевые колото-резанные ранения в область туловища, от которых она впоследствии скончалась в больнице. После этого он нанес ножевые ранения ее знакомой и 45-летнему мужчине. Они были госпитализированы в медицинское учреждение", – сообщила Врадий.

В связи с инцидентом следователями возбуждено уголовное дело об убийстве. Планируется дать оценку действиям мужчины по поводу причинения вреда другим участникам конфликта. Подозреваемый отказался давать показания, сославшись на статью 51 Конституции РФ.

По словам Врадий, в настоящий момент криминалисты провели осмотр места происшествия. Кроме того, они провели обыск квартиры подозреваемого. В настоящее время производится допрос свидетелей, а также назначены судебно-медицинская, дактилоскопическая и молекулярно-генетическая экспертизы.

Ранее на юго-востоке Москвы таксиста ранили в живот острым предметом. Ранение оказалось неглубоким, пострадавший отказался от госпитализации. Были инициированы розыскные мероприятия по отношению к злоумышленнику.