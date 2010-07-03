На Якиманке из квартиры пенсионерки похитили почти 1,7 млн рублей

Фото: Моя улица

В столичном районе Якиманка из квартиры пенсионерки похитили почти 1,7 миллиона рублей, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД РФ по столице.

По словам потерпевшей, к ней в квартиру на улице Шаболовка заходили две женщины. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Ранее в Хамовниках задержали москвичку, которая два месяца назад похитила статуэтку Щелкунчика из цветочного магазина. Пропажу оценили в 18 тысяч рублей.