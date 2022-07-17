В Минобороны Сербии заявили о гибели членов экипажа потерпевшего крушение в Греции Ан-12

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Все восемь членов экипажа украинского Ан-12, потерпевшего крушение на севере Греции, погибли, заявил глава Минобороны Сербии Небойша Стефанович.

"Самолет, который ночью упал в Греции, Ан-12, вез 11,5 тонн нашей продукции оборонной промышленности для Бангладеш. Все восемь членов экипажа, к сожалению, погибли", – цитирует его РИА Новости.

Министр уточнил, что вылет самолета состоялся в 20: 40 по местному времени (21:40 по московскому времени) 16 июля из города Ниш, на борту была продукция компании "Валир".

Ранее сообщалось, что грузовой самолет "Антонов" разбился на севере Греции.

Самолет украинской авиакомпании выполнял рейс из Сербии в Иорданию, пассажиров на борту на было. Пилот сообщил об отказе двигателя и получил разрешение на аварийную посадку в аэропорту Кавалы, но его след на экранах радаров был потерян в десяти морских милях к западу от Кавалы.

