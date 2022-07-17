Два человека погибли под электричкой в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Поезд в субботу, 16 июля, насмерть сбил женщину и мужчину, сообщает РИА Новости.

"16 июля на станции Яуза Ярославского направления МЖД электропоездом сообщением Москва – Монино смертельно травмированы мужчина и женщина", – отметили в пресс-службе управления на транспорте МВД по ЦФО.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что женщина с грудным ребенком попала под колеса электрички в Московской области.

По данным Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, инцидент произошел на перегоне станции "63 км – Шевлягино".