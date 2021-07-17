Движение на Кутузовском проспекте восстановили после крупного ДТП

Фото: телеграм-канал "Дептранс.Оперативно"

Движение на Кутузовском проспекте в Москве удалось восстановить после крупного ДТП. Об этом информирует Департамент транспорта столицы в своем Telegram-канале.

"Движение на Кутузовском проспекте восстановлено", – подтвердили в Дептрансе.

Авария произошла в ночь на субботу, 17 июля, в районе дома 76. В ДТП столкнулись шесть автомобилей.

В результате движение оказалось затруднено в обе стороны автодороги. Кроме того, по данным источника экстренных службах, в результате аварии погиб один человек.