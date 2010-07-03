Мосгортранс выясняет причины выезда автобуса на газон в Митине

Фото: телеграм-канал Московские новости

Сотрудники Мосгортранса выясняют, почему на северо-западе столицы автобус выехал с проезжей части на газон. В результате инцидента никто не пострадал, сообщили Агентству "Москва" пресс-службе ГУП "Мосгортранс".

Как уточнили в пресс-службе, ЧП произошло днем 16 июля на улице Барышихе. Автобус № 837 выехал за пределы проезжей части и частично оказался на газоне.

Ранее в соцсетях начали обсуждать фото с автобусом, выехавшим на газон. Отмечалось, что это случилось в столичном районе Митино.

А в начале июля два туристических автобуса столкнулись в самом центре Москвы – у Красной площади. Это привело к затруднениям движения в районе аварии.