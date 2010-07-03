Защиту Голунова не уведомляли о возбуждении дела против полицейских

Фото: Агентство "Москва"

Защита журналиста Ивана Голунова пока не уведомлена о возбуждении уголовного дела против сотрудников УВД по Западному административному округу столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на адвоката Сергея Бадамшина.

"Официального уведомления СКР Голунова и его адвокатов еще не было. Сегодня мы приглашены в СКР. После ответим на ваши вопросы", – рассказал Бадамшин.

Ранее сообщалось, что на фоне уголовного дела в отношении специального корреспондента "Медузы" Ивана Голунова уволены четыре сотрудника управления внутренних дел по Западному административному округу ГУ МВД РФ по Москве.

Ивана Голунова задержали 6 июня в центре Москвы. Полиция сообщила, что при досмотре у него нашли пять свертков с порошкообразным веществом, а затем наркотики обнаружили у журналиста дома. Было возбуждено уголовное дело. Голунова поместили под домашний арест.

Дело Голунова вызвало широкий общественный резонанс. 11 июня преследование прекратили, а обвинения были сняты из-за недоказанности участия журналиста в совершении преступления.

После случившегося Владимир Путин освободил от должности двух генералов полиции. Президент на пресс-конференции по итогам саммита G20 назвал произволом ситуацию с делом Голунова. "Там не несправедливость, там произвол", – сказал российский лидер. По его словам, инцидент необходимо расследовать, а затем принять соответствующие решения по этому вопросу.

