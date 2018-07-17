В Туве возбудили дело после отравления почти ста человек в общепите

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Уголовное дело возбудили в Туве после отравления почти ста человек в заведении общепита "Шаурма", передает ТАСС.

Дело завели по статье о нарушении санитарных норм, которое повлекло массовое отравление людей. Всего пострадали 96 человек, сейчас они находятся в стабильном состоянии и проходят лечение, необходимое при кишечных инфекциях.

Ранее сообщалось, что в Кызыле отравились 92 человека, 50 из которых госпитализировали. Среди них были дети. Вероятным источником инфекции считают куриное мясо и чесночный соус. Приостановлена реализация 3,5 тонны куриного мяса.