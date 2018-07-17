50 человек отравились куриным мясом в Туве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Туве госпитализировали из-за отравления курицей 50 человек, среди них 17 детей. С кишечной инфекцией в больнице оказались люди в возрасте от 4 до 69 лет. Об этом сообщил глава республики Шолбан Кара-оол, передает "Газета.ру".

Глава Тувы отметил, что люди отравились привозным мясом птицы в местной закусочной "Шаурма". Состояние отравившихся, по его словам, стабильное, но врачи работают в усиленном режиме.

Предприятие общественного питания, как отмечается, закрыли до выяснения всех обстоятельств.

По информации Роспотребнадзора, у 12 больных обнаружена ДНК сальмонеллы. Вероятным источником инфекции называется куриное мясо и чесночный соус непромышленного приготовления. Приостановлена реализация 3,5 тонн куриного мяса.

Как сообщалось ранее, в ресторане в грузинском городе Батуми, где был организован банкет на 400 персон, отравились около ста человек. Одна из пострадавших рассказала, что в заведении не придерживались правил хранения продуктов и напитков. Сотрудники ресторана накрыли стол с рыбой и закусками за несколько часов до начала праздника.