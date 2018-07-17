Число отравившихся шаурмой в Туве достигло 92 человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Число отравившихся в закусочной "Шаурма" в Кызыле достигло 92 человек. 50 из них госпитализированы, передает РИА Новости.

"Сейчас состояние здоровья людей стабильное, однако закусочная на время проверки закрыта", – сообщает управление Роспотребнадзора по региону.

По информации ведомства, в закусочной обнаружен ряд грубых нарушений, среди которых неудовлетворительное санитарное состояние заведения. Вероятным источником инфекции называется куриное мясо и чесночный соус непромышленного приготовления.

Ранее в больницы Тувы обратились с отравлением 50 человек в возрасте от 4 до 69 лет.

У 12 больных обнаружена ДНК сальмонеллы. В настоящее время приостановлена реализация 3,5 тонны куриного мяса и наложен арест на продукты без сопроводительных документов.

"Эпидемиологическим расследованием установлены поставщики продуктов питания (…) Направлены информационные письма в управления Роспотребнадзора по Воронежской области, республике Хакасия, Красноярскому краю о подозрении на вероятный источник инфекции через продукцию от производителей и поставщиков продовольствия", – резюмировали в Роспотребнадзоре.

К расследованию инцидента подключились прокуратура, ФСБ, МВД.