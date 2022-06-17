Движение на шоссе Энтузиастов восстановлено после аварии с двумя машинами

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Движение на шоссе Энтузиастов восстановили после аварии, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

ДТП произошло на шоссе Энтузиастов в районе дома 12А. Там столкнулись два легковых автомобиля. Движение в районе аварии было затруднено.

Ранее сообщалось, что на Пятницком шоссе в Московской области столкнулись пять машин. Авария произошла около 07:00 16 июня.

В результате происшествия пострадал один человек. Его доставили в медучреждение с телесными повреждениями.

