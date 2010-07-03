Информация о массовом увольнении сотрудников УВД по ЗАО не подтвердилась

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Столичная полиция не подтвердила информацию об увольнении 40 сотрудников УВД по ЗАО. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МВД РФ по Москве.
"Информация, размещенная на отдельных ресурсах, о единовременном обращении с рапортами об увольнении более 40 сотрудников УВД по ЗАО Москвы, не соответствует действительности. Кадровая ситуация в указанном подразделении стабильная", – говорится в сообщении.
Отмечается, что с 11 июня по настоящее время с рапортами об увольнении обратились два сотрудника УВД по ЗАО.
Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что около 50 сотрудников УВД по ЗАО столицы подали рапорты об увольнении после дела журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова.
Голунова задержали 6 июня в центре Москвы. Полиция сообщила, что при досмотре у него нашли пять свертков с порошкообразным веществом, а затем наркотики обнаружили и у журналиста дома. Было возбуждено уголовное дело. Голунова поместили под домашний арест.
Дело Голунова вызвало широкий общественный резонанс. 11 июня преследование прекратили, а обвинения были сняты из-за недоказанности участия журналиста в совершении преступления.
Из МВД материалы расследования направили в СК, сотрудники которого оценят действия полицейских при задержании журналиста. После случившегося Владимир Путин освободил от должности двух генералов полиции.
Голунов имеет право на возмещение морального ущерба
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