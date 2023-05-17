Сына Пашиняна попытались похитить в Армении – СМИ

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Сына премьер-министра Армении Никола Пашиняна попытались похитить. Об этом сообщает газета "Айкакан жаманак", принадлежащая семье премьера.

По данным издания, Ашота Пашиняна пытались похитить с территории рядом с домом около 15:00 в среду, 17 мая.

Также газета сообщила, что участниками несостоявшегося похищения являются члены общественной организации "Зов сыновей", созданной родителями военнослужащих, погибших в карабахской войне осенью 2020 года.

Они вынудили Пашиняна-младшего сесть в автомобиль, но ему удалось выпрыгнуть из нее. В результате он попал под колеса другого авто той же организации и повредил ногу. Пострадавший обратился в правоохранительные органы.

Ранее премьер Армении Никол Пашинян намекнул, что Ереван опасается давления за сотрудничество с Россией. Он пояснил, что Армения не хочет навредить отношениям с Россией, но санкции для нее являются красной линией, о чем ее представители заявляли неоднократно.