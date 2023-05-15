Пашинян намекнул, что Армения опасается санкций за сотрудничество с Россией

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Ереван беспокоится по поводу западных санкций за сотрудничество с российской стороной. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в беседе с чешским изданием Respekt.

При этом председатель армянского правительства подчеркнул, что Ереван с радостью идет навстречу российскому спросу там, где есть возможность.

"Санкции – наша красная линия. И мы говорим это очень четко России: мы не хотим навредить вам, но мы не можем позволить себе самим подпасть под санкции. Здесь нет никакого секрета", – цитирует выдержки из интервью премьера "Арменпресс".

Пашинян добавил, что после начала противостояния на Украине логистические цепочки грузоперевозок нарушились или вообще перестали функционировать. Кроме того, большинство продукции, которая поставлялась в Россию напрямую, сейчас идет туда через третьи страны.

Вместе с этим Пашинян подчеркнул, что Армения ведет максимально прозрачную политику в отношении подсанкционных товаров, сотрудничая с Евросоюзом, США и РФ. Премьер напомнил, что государство является членом Евразийского экономического союза. В связи с этим бизнес Армении участвует в программах, созданных в последнее время.

Ранее СМИ выяснили, что Евросоюз планирует создать санкционный механизм, направленный против третьих стран, которые помогают российской стороне преодолевать ограничения. По информации источников, основной целью этой системы станет пресечение торговых каналов, используемых Москвой.

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