Авиакомпаниям рекомендовали противопожарные тренировки экипажей после ЧП с SSJ 100

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Росавиация рекомендовала авиакомпаниям-эксплуатантам SSJ 100 провести занятия с экипажами по аварийным посадкам и действиям при пожаре, сообщает РИА Новости.

На занятиях следует уделить внимание порядку принятия решений в случае сдвига ветра и отклонения от глиссады при различных видах захода на посадку, в том числе вынужденных и аварийных.

В документе отмечается о необходимости повышения уровня подготовки пилотов при выполнении полетов в ручном режиме управления, в том числе при работе систем управления в режимах ограниченной функциональности.

5 мая самолет Sukhoi Superjet 100, следовавший из Москвы в Мурманск, экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. При посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели.

На борту было 78 человек. 41 из них погиб. Выжили четыре члена экипажа из пяти и 33 пассажира. Пострадавшими числятся 10 человек: они получили ожоги дыхательных путей, отравление дымом, ушибы и ожоги тела.

В Росавиации заявили, что самолет заходил на посадку с перегрузом в 1,6 тонны, но без превышения скорости. Капитан самолета несколько раз перед происшествием пытался отклонить судно то вверх, то вниз, причем с максимальным усилием.