Авиакомпаниям рекомендовали противопожарные тренировки экипажей после ЧП с SSJ 100

Росавиация рекомендовала авиакомпаниям-эксплуатантам SSJ 100 провести занятия с экипажами по аварийным посадкам и действиям при пожаре, сообщает РИА Новости.
На занятиях следует уделить внимание порядку принятия решений в случае сдвига ветра и отклонения от глиссады при различных видах захода на посадку, в том числе вынужденных и аварийных.
В документе отмечается о необходимости повышения уровня подготовки пилотов при выполнении полетов в ручном режиме управления, в том числе при работе систем управления в режимах ограниченной функциональности.
5 мая самолет Sukhoi Superjet 100, следовавший из Москвы в Мурманск, экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. При посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели.
На борту было 78 человек. 41 из них погиб. Выжили четыре члена экипажа из пяти и 33 пассажира. Пострадавшими числятся 10 человек: они получили ожоги дыхательных путей, отравление дымом, ушибы и ожоги тела.
В Росавиации заявили, что самолет заходил на посадку с перегрузом в 1,6 тонны, но без превышения скорости. Капитан самолета несколько раз перед происшествием пытался отклонить судно то вверх, то вниз, причем с максимальным усилием.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.