"Известия": тело кандидата в депутаты из Ульяновской области найдено у дома в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

У жилого дома в Москве найдено тело кандидата в депутаты из Ульяновской области от КПРФ Олега Николаева. По данным "Известий", трагедия произошла еще в воскресенье, 13 апреля, однако о ней стало известно только сегодня.

Как сообщили СМИ, Николаев выпал из окна 9-го этажа в доме № 95 на проспекте Вернадского. Известно, что он снимал там квартиру. Собственницей жилища является 79-летняя москвичка.

Кроме того, на месте происшествия была найдена коробка от таблеток. Следственный отдел по Никулинскому району организовал проверку.

В 2019 году Николаев не смог стать депутатом Ишеевки Ульяновской области, так как не набрал нужное количество голосов.

Ранее в столице школьница была госпитализирована после того, как выпала из окна 2-го этажа школы № 1391. По словам директора образовательного учреждения, учителя не успели среагировать на произошедшее. Устанавливаются обстоятельства случившегося. Детям, присутствовавшим при инциденте, окажут психологическую поддержку.