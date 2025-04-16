Девочка выпала из окна второго этажа школы в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

В Москве школьница была госпитализирована после того, как выпала из окна второго этажа школы № 1391. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора образовательного учреждения Наталью Позднякову.

Как уточнила директор, инцидент произошел 15 апреля. Учителя не успели среагировать на произошедшее.

"Мы незамедлительно вызвали скорую помощь и сообщили семье о случившемся. Девочка госпитализирована, ей оказывается вся необходимая медицинская помощь", – сказала Позднякова, добавив, что сейчас школа проводит внутреннее расследование.

По ее словам, будут установлены все обстоятельства произошедшего. Кроме того, детям, которые присутствовали при инциденте, будет оказана квалифицированная психологическая поддержка.

Ранее в подмосковном Щелкове электрическая плита упала и насмерть задавила полуторагодовалого ребенка. По словам матери ребенка, она ненадолго легла спать, а когда встала, то увидела, как ее четырехлетняя дочь плачет. При этом под перевернутой электрической плитой было тело ее сына.

По факту случившегося прокуратура организовала проверку. Следователи возбудили уголовное дело.