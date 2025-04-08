Женщину с ребенком сдуло с подвесного моста в Забайкалье

Женщину с ребенком сдуло ветром с подвесного моста в Забайкалье. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Забайкальскому краю.

В ведомстве рассказали, что 8 апреля в СМИ появилась информация о смерти женщины, которая переходила подвесной мост, расположенный между поселком Приисковым и селом Михайловка Нерчинского района.

Выяснилось, что мать с ребенком упала в реку из-за сильных порывов ветра. Медработникам удалось вытащить их на берег. Ребенок остался жив, врачи оказывают ему необходимую помощь.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Халатность". Следователи планируют установить тех, кто должен был заниматься обслуживанием моста и контролировать безопасность людей. Их действиям будет дана правовая оценка, заключили в ведомстве.

Представители Минздрава Забайкальского края уточнили в беседе с ТАСС, что ребенка доставили в Нерчинскую центральную районную больницу в состоянии средней степени тяжести.

Ранее женщину сдуло сильным порывом ветра в Верхний Царицынский пруд в Москве. Спасатели подняли пострадавшую из воды в 2 метрах от берега, а после доставили на станцию и оказали первую помощь. На место прибыла бригада скорой, которая госпитализировала женщину.

