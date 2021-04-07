Самолет в Сочи "сдуло" при заходе на посадку

Самолет авиакомпании S7 не смог совершить посадку в Сочи и пролетел мимо взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщается на портале "Кубанские новости"

В пресс-службе аэропорта рассказали, что инцидент произошел из-за сильного ветра, который помешал судну приземлиться с первой попытки. При этом со второго раза посадка завершилась благополучно.

"Погодные условия в Сочи 6 апреля были сложные: порывы ветра до 18 метров в секунду. Рейс S7 из Новосибирска ушел на второй круг в связи с усилившимися порывами ветра и нестабилизированным заходом на посадку", – сказал представитель группы компаний "Аэродинамика" Виталий Коренюгин.

Он добавил, что с 6 по 7 апреля порывы ветра в Сочи могут достигать 14–19 метров в секунду. В районе аэропорта образовалась сложная метеообстановка. Предупреждение о непогоде объявлено и в Анапе.

Ранее на стоянке в аэропорту Сургута произошло столкновение находившихся на земле самолетов ATR-72 и ЯК-40. При техническом обслуживании воздушного судна ATR-72, который стоял с запущенным двигателем, произошло самопроизвольное движение. Именно оно привело к наезду на ЯК-40, находившегося на стоянке.

