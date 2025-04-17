Пасынок Намина согласился с обвинением в убийстве, но не с его квалификацией

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Московской области"

Пасынок рок-музыканта Стаса Намина Роман Ткаченко признал вину в двойном убийстве, однако заявил, что не согласен с квалификацией обвинения. Прямо сейчас в зале Московского областного суда идет рассмотрение дела, сообщил корреспондент РИА Новости.

По словам журналиста, Ткаченко не смог объяснить, с чем именно он не согласен. Также его защита отказалась от комментариев.

Известно, что мужчина обвиняется в убийстве брата и бабушки. Инцидент произошел в октябре 2023 года. Тела пенсионерки и ее 30-летнего внука с колото-резаными ранениями обнаружили в частном доме в Истре. Как сообщили агентству в СК, мужчина пошел на такой шаг из-за давнего семейного конфликта.

Ткаченко грозит пожизненное лишение свободы.

По информации СМИ, за месяц до ареста пасынок Намина взял на 5 лет кредит в банке под 15,9% годовых, но выплаты не осуществлял. В результате банк расторг с ним договор в апреле 2024 года из-за неисполнения обязательств.

Ранее ситуацию прокомментировал сам рок-музыкант. Он назвал пасынка "отморозком". Намин признался, что тот всегда был "мерзким человеком", "недостойным и низким".