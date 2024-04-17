Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся до 946 см

Фото: телеграм-канал "силаVправде (V. Шумков)"

Уровень воды в реке Тобол у Кургана к 00:00 по местному времени (к 22:00 по московскому) поднялся до 946 сантиметров. Об этом сообщается на странице городской администрации в соцсети "ВКонтакте".

Прирост воды с утра составил 81 сантиметр. Утром уровень воды достиг 865 сантиметров. Подъем воды в регионе ожидается до 18 апреля.

Из-за осложнения обстановки с паводком в Курганской области с 8 апреля введен режим ЧС регионального уровня.

Глава МЧС РФ Александр Куренков ранее сообщил, что в ближайшие дни уровень воды в регионе достигнет 10 метров. Сейчас в городе остаются подтопленными более 600 жилых и 2 тысячи дачных домов.

