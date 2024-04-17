17 апреля, 18:04Происшествия
Машина сбила самокатчика в Москве
Фото: 123RF/vikaviktoria007
Водитель автомобиля Nissan сбил самокатчика, который переезжал проезжую часть в неустановленном для перехода месте. Об этом сообщается в телеграм-канале Госавтоинспекции Москвы.
По данным ведомства, ДТП произошло на Краснобогатырской улице в районе дома 72, строения 11. Медики госпитализировали пострадавшего 18-летнего водителя электросамоката.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции.
Ранее самокатчик сбил двух школьниц на Новокосинской улице в Москве. Водитель электросамоката следовал по тротуару и наехал на двух 10-летних девочек, которые выходили с территории детской музыкальной школы.