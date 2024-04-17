Машина сбила самокатчика в Москве

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Водитель автомобиля Nissan сбил самокатчика, который переезжал проезжую часть в неустановленном для перехода месте. Об этом сообщается в телеграм-канале Госавтоинспекции Москвы.

По данным ведомства, ДТП произошло на Краснобогатырской улице в районе дома 72, строения 11. Медики госпитализировали пострадавшего 18-летнего водителя электросамоката.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции.

Ранее самокатчик сбил двух школьниц на Новокосинской улице в Москве. Водитель электросамоката следовал по тротуару и наехал на двух 10-летних девочек, которые выходили с территории детской музыкальной школы.