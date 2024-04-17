17 апреля, 13:11Происшествия
Двое жителей Саранска арестованы за съемку стратегических объектов для Украины
Фото: 123RF/grigorenko
Двоих жителей Саранска, планировавших воевать против России на Украине и снимавших стратегические объекты в регионе, арестовали за участие в деятельности террористической организации, сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ Мордовии.
Установлено, что они связались с представителем украинского военизированного объединения, признанного террористическим на территории РФ, с целью вступить в его ряды. По заданию так называемого куратора они провели фото- и видеосъемку стратегических объектов Саранска.
Молодые люди собирались выехать на Украину транзитом через территорию третьей страны, чтобы участвовать в боевых действиях на стороне ВСУ. Следственный отдел УФСБ возбудил уголовные дела по статье "Участие в деятельности террористической организации".
Ранее российские спецслужбы задержали в Запорожской области женщину, подозреваемую в сотрудничестве со Службой безопасности Украины (СБУ). По данным ФСБ России, она готовила теракт против ВС РФ, сотрудники СБУ координировали деятельность задержанной и снабдили ее взрывчатыми веществами.
ФСБ сообщила о пресечении ввоза в Россию из Украины взрывчатки в иконах