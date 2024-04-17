Движение затруднено на проспекте Мира из-за ДТП

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Несколько машин столкнулись на проспекте Мира, в результате чего движение в сторону центра оказалось затруднено. Соответствующее предупреждение появилось в официальном телеграм-канале столичного Дептранса.

"На проспекте Мира, доме 81 (Крестовский путепровод), произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города", – уточняется в публикации.

Водителей просят объезжать аварийный участок. В настоящее время выясняются обстоятельства случившегося.

Ранее четыре человека пострадали в аварии с участием автомобиля и автобуса на Волгоградском проспекте в Москве.

Инцидент произошел в районе дома № 25 днем 16 апреля. Там столкнулись грузовик и автобус маршрута Т27 коммерческого перевозчика "Таксомоторный парк № 20".

