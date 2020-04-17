Адвокату Абызова предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере

09:33
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов
Адвокату экс-главы Открытого правительства Михаила Абызова Александру Вершинину предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает ТАСС.
По словам его адвоката Алексея Кирсанова, 17 апреля обвиняемому изберут меру пресечения. Следственные действия с Вершининым продолжались всю ночь и идут в настоящий момент.
Вершинин также был одним из защитников в деле полковника СК Михаила Максименко, осужденного за взятки от представителей криминального мира, а также принимал участие в защите экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева в начале следствия.
Абызова же арестовали в марте 2019 года. Считается, что с апреля 2011 по ноябрь 2014 года он возглавлял организованное им же преступное сообщество. В результате ряда махинаций он сумел похитить 4 миллиарда рублей, которые принадлежали компаниям, чьих акционеров он обманул.
15 июля 2019 года Мосгорсуд признал законным арест более 925 миллионов рублей, которые находились на счетах компаний, связанных с обвиняемым. Решение было принято в связи, с тем, что деньги, полученные Абызовым в результате реализации мошеннических схем, были переведены за рубеж. Всего было арестовано имущество и денежные средства на сумму более 20 миллиардов рублей.
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