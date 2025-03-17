Один человек пострадал при атаке беспилотников в Астраханской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Украинские войска этой ночью приняли попытку массированной атаки БПЛА на объекты Астраханской области, в том числе ТЭК. В результате произошедшего пострадал один человек, его доставили в больницу. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин в своем телеграм-канале.

Кроме того, при падении обломков дрона на территории одного из объектов произошло возгорание. Оперативные службы сразу приступили к устранению последствий, ситуация на контроле.

Бабушкин отметил, что средства ПВО отработали в штатном режиме. Рабочие смены на объектах региона были заблаговременно эвакуированы.

Минувшей ночью силы ПВО также отразили атаку БПЛА в Ростовской области. В результате воздушной атаки обошлось без пострадавших и каких-либо разрушений на земле.

Ранее в Курской области обнаружили неразорвавшуюся часть дрона ВСУ на территории завода "Вагонмаш". Территорию оцепили специалисты, на место прибыли расчеты взрывотехников Росгвардии. Пострадавших в результате инцидента не выявили.