Движение затруднено на 67-м км МКАД из-за аварии с несколькими авто

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ДТП с несколькими автомобилями произошло на внешней стороне 67-го километра МКАД. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

Оперативные службы столицы уже находятся на месте происшествия. Информация о возможных пострадавших и обстоятельства случившегося уточняются.

Из-за аварии движение на данном участке затруднено на 1,5 километра. В Дептрансе посоветовали автомобилистам выбирать пути объезда.

Этим утром еще одна авария с участием нескольких автомобилей произошла на внешней стороне 75-го километра МКАД. В данный момент движение в районе ДТП осуществляется по трем полосам из пяти.

Ранее один человек погиб и еще один пострадал в результате аварии на Ленинградском шоссе. Столкнулись три автомобиля: грузовик Mercedes, легковое авто Volkswagen Polo и такси Chery. В аварии погиб водитель Volkswagen, пассажир такси получил травмы различной степени тяжести.