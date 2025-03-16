Замглавы МЧС РФ Курынин попал в ДТП на трассе в Тульской области

Фото: mchs.gov.ru

Служебный автомобиль заместителя министра МЧС России Романа Курынина попал в аварию на трассе М-4 "Дон" в Тульской области, передает пресс-служба ведомства.

В ДТП он попал, когда возвращался из Донецкой Народной Республики (ДНР), куда отправился по поручению главы МЧС РФ Александра Куренкова.

"Пострадавших нет, госпитализация никому не потребовалась", – уточнили в ведомстве.

Ранее водитель BMW на высокой скорости выехал на тротуар и сбил шесть человек, включая двух детей, на Кожевнической улице в Москве. По данным столичной прокуратуры, водитель был пьян.

После наезда на пешеходов автомобиль врезался в мачту освещения и перевернулся. Среди пострадавших – пассажир машины. Всех госпитализировали в столичные больницы, их состояние средней степени тяжести.