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Вертолет Ми-8 с грузом горючего подвергся обстрелу в Коми. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СК по региону.

По предварительным данным, неизвестные лица произвели не менее шести выстрелов по вертолету, следовавшему по маршруту Емва – Шиес (Архангельская область).

На борту транспорта находились четыре члена экипажа, они не пострадали. Воздушное судно благополучно приземлилось.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Сейчас проводятся следственные действия, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Расследованием дела занимается и.о. руководителя Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.

11 марта вертолет Ми-8 вернулся в Красноярск после того, как у него сработал датчик неисправности. Вертолет летел из Красноярска в Юрубчаны. На борту находился 21 человек, никто не пострадал.

