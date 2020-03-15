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Политика

08:40

В посольство РФ в Киеве выстрелили из ракетницы

политика

Фото: скриншот видео соцсети

Во время митинга в Киеве неизвестные выстрелили по зданию посольства России из ракетницы. Инцидент произошел во время акции, приуроченной ко "Дню добровольца", сообщает РИА Новости.

Выпущенная ракета попала в крышу посольства. Также, по информации местных СМИ, участники акции порвали российский флаг.

В связи с акцией у здания посольства выставили усиленные наряды Нацгвардии Украины. В посольстве также заявили, что "сделают обход" здания для оценки возможных последствий акции.

Протестующие вышли на митинг, несмотря на запрет массовых собраний численностью более 200 человек, введенный на фоне распространения нового коронавируса.

Они прошли от Михайловской площади до офиса президента, а вечером собрались у здания Минобороны Украины, после чего шествие двинулось к зданию российской дипмиссии.

Ранее Владимир Путин раскритиковал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что концлагерь Освенцим освобождали только украинцы. Российский лидер назвал это утверждение чушью.

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