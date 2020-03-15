Вертолет Ми-8 произвел случайный выстрел за пределы аэродрома в Чите

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Вертолет Ми-8, который базируется в Восточном военном округе (ВВО), произвел случайный выстрел за пределы безопасной зоны аэродрома в Чите. Об этом сообщает ТАСС.

"14 марта 2020 года на аэродроме Черёмушки города Чита при обслуживании 23-миллиметровой авиационной пушки вертолета Ми-8 на земле произошел одиночный непроизвольный выстрел за пределы безопасной зоны аэродрома. Пострадавших нет", – заявили в пресс-службе ВВО.

На данный момент производится проверка по факту произошедшего инцидента. Военное командование обсуждает с местными властями порядок компенсации нанесенного ущерба.

Ранее сообщалось, что из-за выполненного залпа была повреждена обшивка балкона жилого дома и были выбиты стекла.

